Coluna de Antônio José Larangeira de 1 de agosto de 2017

Expansão do Análise

Dentro do seu programa de expansão, implantando diversas lojas de captação de material para exames em vários bairros de Feira de Santana, na Clínica Radiológica e no Hospital Sagrada Família, em Salvador, a direção do Instituto de Análises Clínicas acaba de ultrapassar as fronteiras do Bahia instalando uma filial do Laboratório Análise, em Aracaju, Sergipe. Na presidência do Grupo o doutor Jolival Soares, na superintendência, Marcelo Villar, e na direção administrativa Eduardo Borges.

Data

Completando data aniversária hoje (01/08/2017), a jovem senhora Christiane Bahia Carneiro, que vai comemorar ao lado do seu marido empresário Wilker Carneiro durante um jantar “en petit comité”.

Bolsas e calçados

Inaugurada no Boulevard Shopping com direito a coquetel para os convivas, a loja de modas, mais precisamente de sofisticados calçados e bolsas, a “A Luz da Lua”. Coube a jornalista Lilia Campos capitanear a consultoria do empreendimento.

Calendário

Figuras das artes visuais e produtores culturais de pequeno e médio porte de Feira de Santana estão interessados em se engajar na primeira chamada do Calendário das Artes 2017 lançado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. Dentro da programação, concurso visando premiar projetos artísticos que podem contribuir para a revelação e desenvolvimento das artes na Bahia.

Educação

O governo municipal fazendo um balanço no setor educacional nos últimos quatro anos em Feira de Santana, oportunidade em que construiu 31 novas creches e escolas, reformou outras 157, num investimento que beneficiou mais de 47.800 alunos da cidade e zona rural. O prefeito José Ronaldo de Carvalho está priorizando a educação.