Cachoeira: Cineclube Mário Gusmão da UFRB abre chamada para dossiê temático da Mostra Sissako

O Cineclube Mário Gusmão, projeto de pesquisa e extensão vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), convida todos interessados em cinema do continente africano para inscreverem seus trabalhos no dossiê da Mostra Sissako. Os textos devem ser enviados até o dia 30 de setembro de 2017 para o email: [email protected]

Os autores devem observar as normas para o envio. Serão aceitas contribuições de críticas, artigos e/ou ensaios que analisem um ou mais aspectos da filmografia ou trajetória de Abderrahmane Sissako, bem como resenhas sobre a masterclass realizada pelo cineasta em Cachoeira. Os textos devem ter no máximo cinco laudas e serem finalizados no formato Word ou compatível.

Na quarta-feira, dia 02 de agosto, às 19h, no auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira, haverá o lançamento da Chamada de Textos com uma sessão especial da Mostra Sissako. Serão exibidos os curtas: O jogo (1991), Outubro (1993) e Dignidade (2008).

Sobre o grupo

O Cineclube Mário Gusmão busca incentivar a prática cineclubista e a formação de plateia, ampliando o acesso e a reflexão crítica sobre e a partir do cinema baiano e brasileiro. São realizadas sessões semanais e/ou quinzenais, sempre às quartas-feiras, às 19h30, no Auditório do CAHL e no Cine Theatro Cachoeirano.