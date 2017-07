Zé das Congas anima idosos do Centro de Convivência Dona Zazinha Cerqueira em Feira de Santana

Uma dupla comemoração movimentou o Centro de Convivência Dona Zazinha Cerqueira, em Feira de Santana. Os idosos festejaram com samba-de-roda o Dia do Amigo e também o Dia dos Avôs e Avós. Após a maratona permanente de ginástica visando garantir um bom condicionamento, os idosos testaram o vigor físico caindo na dança. Esta tem sido a rotina de todas as sextas-feiras, no equipamento municipal gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso).

As pessoas da terceira idade aproveitam a dança para preservar a cultura de raiz regional e promover comemorações. A animação foi por conta do sambista e instrumentista Zé das Congas. Ele coordena o samba-de-roda todas as sextas no local, com a animação de voluntárias, que cantam para puxar o ritmo.

Neste fim de semana, as comemorações tiveram motivos ainda mais intensos. As dezenas de idosos do Dona Zazinha receberam a visita de contemporâneos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Pampalona, para comemorar as datas especiais. E para quem se sentiu um pouco “enferrujado” ou fora de forma, uma das anfitriãs, a associada Maria Dias Cerqueira, mostrou o quanto é boa no samba e nada doente dos pés, com muito gingado na cintura.