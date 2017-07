Vereador Maurício Trindade sugere criação de Centro Administrativo Municipal no Comércio de Salvador

O novo Projeto de Indicação 572/17, do vereador Maurício Trindade (DEM), pretende revitalizar o Comércio de Salvador. O parlamentar solicita ao prefeito ACM Neto (DEM) a criação do Centro Administrativo Municipal na região. De acordo com o projeto, a instalação de secretarias e órgãos municipais trará um grande fluxo de pessoas para a região. “Além disso, a revitalização da área trará geração de emprego e renda e a ampliação dos negócios já instalados no local”, afirma Maurício Trindade.

O parlamentar acredita que a administração municipal funcionando com suas secretarias e órgãos próximos uns dos outros facilitará também a gestão, “diminuindo o tempo e o custo das ações do executivo municipal”. De acordo com o parlamentar, a revitalização do Comércio deve ser prioridade para a gestão municipal. “E uma importante e concreta medida para isso será a instalação das secretarias e órgãos do governo municipal na regiãi”, frisou.

Ele pontuou que “existem imóveis subutilizados no Comércio, a exemplo do antigo prédio do Correio e o Instituto do Cacau”. Maurício Trindade sugere que os órgãos municipais sejam instalados nestes locais. “Acredito que a instalação nestes prédios terá um custo menor do que onde estão instalados atualmente”, garantiu.

Estacionamentos subterrâneos

Para complementar o Projeto do Centro Administrativo Municipal no Comércio, o vereador apresentou também um Projeto de Indicação ( 573/17) sugerindo ao prefeito ACM Neto que realize estudos para construção de estacionamento subterrâneo na região; sob a Avenida da França e dos Armazéns da CODEBA. Dessa forma, segundo o parlamentar, o problema da falta de vagas para estacionamento seria resolvido. “O aumento do fluxo desses novos empreendimentos gerarão uma grande necessidade de novas vagas de estacionamento”, concluiu Maurício Trindade.