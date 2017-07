Vereador destaca novos investimentos realizados pelo prefeito José Ronaldo em bairros e distritos de Feira de Santana

A população de Feira de Santana passará a contar com novos investimentos que irão assegurar melhorias nas áreas da saúde, infraestrutura, esporte, lazer, dentre outras. O anuncio foi feito pelo vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) durante entrevista. O edil pontuou o compromisso do prefeito José Ronaldo de Carvalho e o apoio do deputado federal José Nunes, autor de emendas que serão enviadas para execução de obras no Município.

“O deputado enviou emendas para aquisição de três carros, que estão nas unidades de saúde do bairro Conceição, e de equipamentos para três unidades de saúde. Já temos recursos liberados na ordem de R$ 150 mil para a Expofeira, recursos para aquisição de uma ambulância avançada para o SAMU e recursos na ordem de R$ 250 mil que conseguimos com o deputado para a construção de uma praça esportiva na Mantiba. Já garantimos também diversas outras melhorias já anunciadas no pacote de obras do prefeito José Ronaldo para pavimentação de diversas ruas e diversas obras que estão sendo licitadas”, informou Lulinha.

O vereador avaliou positivamente o primeiro semestre de 2017. “Encerramos o semestre com saldo positivo. Apresentei várias indicações ao prefeito Jose Ronaldo e muitos benefícios foram promovidos nos distritos de Tiquaruçu, Jaíba, Matinha e para os bairros Conceição, Mangabeira, Santo Antônio e várias outras localidades onde temos atuação política”, afirmou destacando a aprovação do Projeto de Lei de nº 80/2017, de sua autoria, que obriga as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de credito localizadas no município a contratar vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive em finais de semana e feriados.

A realização da Câmara Itinerante no bairro Conceição também foi destacada pelo edil. Ele agradeceu ao presidente da Casa da Cidadania, vereador Reinaldo Miranda- Ronny (PHS), por atender à indicação para realização da primeira sessão itinerante no bairro. “Muito importante a realização dessa primeira sessão na Escola Municipal Professora Emiliana Souza Oliveira, com a presença dos alunos e moradores do bairro, mostrando como funciona o trabalho dos vereadores no horário regimental no plenário da câmara e dando oportunidade da comunidade apresentar suas reivindicações”, finalizou.