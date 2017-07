União Baiana de Escritores promove encontro das festas literárias no Dia Nacional do Escritor

Um dia antes da abertura da 15ª Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, a União Baiana de Escritores (UBESC), em Salvador, comemora o Dia Nacional do Escritor 25 de julho de 2017, com o seminário: O papel das festas literárias na formação do leitor. Para falar do tema participam o conselheiro estadual de cultura Aurélio Shommer, que ocupou até a 5º edição, a curadoria da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA); o professor e escritor Domingos Ailton, curador da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (FELISQUIÉ) e a professora de Literatura Contemporânea da UNEB, Campus IX, Nelma Aronia Santos, curadora da Festa Literária de Barreiras (FLIB). O evento é aberto ao público e ocorrerá na livraria Saraiva do Shopping da Bahia, no dia 25 (terça-feira), às 18h30, com a mediação do jornalista Carlos Souza Yeshua.

A Bahia é terra de grandes escritores conhecidos mundialmente, no entanto as festas literárias por aqui demoraram um pouco mais para começar, mas elas chegaram com força total para ocupar seu merecido espaço no cenário nacional, como já era esperado. Em agosto ocorre a primeira edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), a FLICA promove a 7º edição em outubro, a FELISQUIÉ realizou a 3º edição em junho passado, assim como a FLIB que também já teve sua edição de 2017, no mês de maio. Em setembro, a Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, chega a 10º edição. E não para por aí, outras cidades da Bahia, como Itabuna, Mucugê e Lençóis também já realizam este tipo de evento.

Assim como as festas literárias, o Dia do Escritor também tem a finalidade de promover os autores e suas obras, visando chamar a atenção da sociedade para a importância da leitura como fator de transformação social. “Nosso estado entrou definitivamente na rota das grandes festas literárias e a UBESC atenta a tudo que acontece no setor, não poderia deixar de trazer este tema para discussão, sobretudo no que tange a relação das festas com a formação de novos leitores”, destaca Yeshua, que está à frente de eventos que marcam o dia do escritor desde 2008.

O presidente da UBESC, Roberto Leal, que volta à Angola nos próximos dias para promover oficinas de criação literária, formar novos leitores e promover a literatura da Bahia no continente africano, enfatiza o papel da instituição na promoção de temas de interesse dos escritores. “A UBESC como entidade representativa dos escritores baianos procura sempre proporcionar debates que esclareçam e abram portas para que possamos construir o público leitor e mostrar de que maneira isso poderá ter impacto positivo na produção literária baiana”.

Dia Nacional do Escritor – O dia 25 de julho é um dia dedicado a homenagear o escritor brasileiro. O surgimento da data se deu a partir da década de 60, através de João Peregrino Júnior e Jorge Amado, quando realizaram o I Festival do Escritor Brasileiro, organizado pela União Brasileira de Escritores – UBE, do Rio de Janeiro, a qual os dois eram presidente e vice-presidente, respectivamente.

Agenda

Quando: Dia 25 de julho (terça-feira), às 18h30.

Onde: Livraria Saraiva do Shopping da Bahia (Espaço Glauber Rocha) – Av. Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores. Salvador – Bahia