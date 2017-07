TJBA cria Teia de Sustentabilidade

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, participou hoje da cerimônia de assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica que cria a Teia de Sustentabilidade do Poder Judiciário da Bahia.

O encontro aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), em Nazaré. Além da chefe da corte baiana, assinaram o documento a presidente do TRT5, Maria Adna Aguiar; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Inaldo Paixão e representantes dos tribunais, Regional Eleitoral da Bahia e do Regional Federal 1.

A assinatura do protocolo, ocorrido às 13 horas desta quarta-feira (26/07/2017), marcou a abertura do 1º Encontro da Teia de Sustentabilidade do Poder Judiciário da Bahia. O evento é promovido pelo TRT5-BA, através da Coordenadoria de Projetos Especiais e Comissão de Gestão Socioambiental como parte do Plano de Logística Sustentável, instituídos através da Resolução Administrativa nº 5/2016, publicada no Diário Eletrônico do dia 26/2/2016.

Palestras – Após a assinatura do protocolo foi dado inicio a programação do encontro que segue até sexta (28), no auditório da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CDP), no Edifício Presidente Médici (Sede Administrativa), em Nazaré.

Participaram da cerimônia a desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, coordenadora do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça da Bahia; Marielza Brandão, assessora especial da presidência do TJBA; Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Scartezini, assessora-chefe de Gestão Socioambiental do Superior Tribunal de Justiça, dentre outras autoridades.