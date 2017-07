SINTEST promove paralisação das atividades da categoria vinculadas à UEFS e UNEB

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia (SINTEST) informa que — em assembleias extraordinárias realizadas na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Universidade Estadual da Bahia (UNEB), na quinta-feira (20/07/2017) — a categoria dos técnico-administrativos das universidades decidiu paralisar a atividades de 24 á 28 de Julho de 2017.

Segundo o SINTEST, a paralisação objetiva “denunciar a morosidade com que Governo do Estado, bem como a Administração das Universidades vem tratando as pautas dos servidores” e chamar a “atenção do Governo do Estado da Bahia para a imperiosa necessidade de pagamento total das progressões funcionais cujas listas de servidores que cumpriram todos os requisitos para progressão foram publicadas no Diário Oficial no mês de setembro de 2016 (à luz da Instrução Normativa 14 de 14 de maio de 2016)”.

O SINTEST diz que a paralisação objetiva, também, cobrar “urgência na publicação da Instrução Normativa que deveria autorizar no ano de 2016 a abertura de processo de promoção funcional, conforme previsto em legislação estadual”.

O movimento realiza protestos em frente aos portões da UEFS e da UNEB.

Confira lista de algumas das reivindicações dos servidores da UEFS

– Pagamento do Reajuste Linear congelado desde 2016. O Salário-Base está abaixo do mínimo;

– Liberação da Progressão na carreira 2017;

– Publicação da Instrução da Promoção na Carreira – Aguardando desde 2016;

– Pagamento do Adicional de Insalubridade –Cortada desde 2015;

– Aumento de 30% da GSTU;

– Aumento da Carga Horária dos Servidores que pediram de 30 para 40 horas;

– Flexibilização dos horários dos pais e mães até o retorno do funcionamento da Creche-Uefs;

– Inicio imediato de providências para implantação do Restaurante Self-Service;

– Fornecimento de água para os setores; e

– Funcionamento completo do Banco do Brasil.