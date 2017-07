SIHS dará reforço na elaboração do plano de saneamento de Conceição do Coité

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) fechou mais uma parceria em prol da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento (PMBS), exigido pela Lei Federal n.º 11.445/2007. Após se reunir com o comitê executivo responsável pela elaboração do plano da prefeitura de Conceição do Coité, ficou acordado que técnicos da Sihs irão capacitar os gestores envolvidos na finalização do PMBS. A primeira etapa, que resume-se no diagnóstico social participativo, executado através de aplicação de questionários e realizações de oficinas com a participação da população já encontra-se em fase de conclusão pelo executivo municipal.

“Ou seja, todo nosso corpo técnico estará à disposição da prefeitura de Conceição do Coité, de forma que as vertentes: abastecimento de água e esgotamento sanitário possam ser cumpridas. Afinal, de cada real investido em saneamento, economizamos R$ 4 na saúde e isso é muito importante, levando em conta a crise financeira e política que assola o nosso país”, comemorou o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto por mais um convênio firmado.

Acajutiba, Aporá, Cardeal da Silva, Crisopólis, Esplanada, Inhampube, Itapicuru, Jandaíra, Pojuca, Ribeira do Pombal, Rio Real, Conde, Entre Rios, Nova Soure, Olindina, Cipó, Itanagra, Ouriçangas, Tucano, Pedrão, Ribeira do Amparo, Aramari e Sátiro Dias são alguns dos municípios contempladas pela Sihs neste sentido.