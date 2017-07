Shows musicais animam os 133 anos de emancipação política de São Gonçalo dos Campos.

São Gonçalo dos Campos completou 133 anos de emancipação política nesta sexta-feira (28/07/2017), e para festejar a Prefeitura Municipal preparou uma programação diversa para toda a sociedade.

Uma alvorada de fogos anunciou o grande dia. As atividades tiveram início com a missa celebrada na Igreja Matriz, contando com a presença de centenas de fiéis.

Em seguida, os cidadãos seguiram para a Câmara Municipal, acompanhados da Lira São-gonçalense, para a sessão solene. O evento homenageou destacadas personalidades com a entrega do título de cidadão são-gonçalense e da medalha 28 de julho, dentre elas, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que, na oportunidade recebeu o título de Cidadã São-gonçalense.

Foram inauguradas também as obras de infraestrutura e saneamento básico concluídas nas ruas Bruno Lacerda, Tibério, Pontilhão e Campos Sales. Os locais ganharam rede de esgoto e escoamento pluvial, calçamento e duas lindas pracinhas que agora passam a ser mais uma opção de lazer e diversão para toda a comunidade. A entrega das obras também contou com o carisma e alegria da banda Caras e Coroas que não deixou ninguém parado, cantando grandes sucessos da música brasileira.

Show

A segunda noite dos festejos em comemoração aos 133 anos de emancipação política de São Gonçalo dos Campos, foi mais uma vez sinônimo de muita alegria e animação.

Nesta sexta-feira (28/07/2017), o show ficou por conta das bandas Playoffs, com grandes sucessos da atualidade, em seguida foi a vez do grupo Pagode Mania se apresentar. No Styllo subiu ao palco e não deixou ninguém parado. A banda Karrascos do Forró foi a penúltima a se apresentar. E encerrando a programação, o cantor Daniel Vieira, apresentou um repertório com grandes sucessos da música sertaneja.

Em dois dias de festa, o evento recebeu atrações como o cantor Pablo e o grupo Bahia Band, com sucesso de público.