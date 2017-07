Shopping Boulevard de Feira de Santana recebe exposição em homenagem a Chico Xavier

Eleito através de voto popular como o maior brasileiro de todos os tempos, o mineiro Francisco Cândico Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, serviu de inspiração para o tema de uma exposição aberta ao público, que acontece a partir do dia 28 de julho de 2017, no Boulevard Feira de Santana.

Anteriormente apresentada no Salão Nobre do Congresso Nacional, em Brasília, a exposição chega à Bahia pela primeira vez. No acervo, será possível ter acesso a mais de 100 fotografias, entre registros da vida e obra do médium, além de documentos que ajudam a narrar sua trajetória.

Serão retratados ainda em imagens momentos significativos da vida do médium, e do amor e admiração de diversas personalidades brasileiras por ele, como políticos, artistas e pessoas.

A iniciativa é do Instituto Chico Xavier de Brasília e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. A mostra fica disponível ao público feirense até o dia 11 de agosto, na Entrada E2 do Shopping. Imperdível!

Agenda

Datas: De 28 de julho a 11 de agosto de 2017

Horários: Horários de funcionamento do Shopping.

Local: Entrada E2 do Boulevard Shopping Feira de Santana.