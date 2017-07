Sétima edição do Circuito Cultural Belgo Bekaert abre inscrições para escolas públicas de Feria de Santana

Em 2017, escolas públicas de Feira de Santana poderão receber os espetáculos teatrais do Circuito Cultural Belgo Bekaert. Em sua sétima edição, o Circuito inova e leva as apresentações teatrais do programa para as escolas do município. As atrações são direcionadas ao público infantojuvenil e os diretores das instituições de ensino interessadas devem se inscrever para participarem do projeto.

O Circuito Cultural Belgo Bekaert é realizado em Feira de Santana desde 2011 e já levou cerca de 65 mil espectadores às 278 apresentações promovidas em teatros, praças e escolas da cidade.

Para participar, os diretores de escolas da rede pública do município devem acessar o site do Circuito e preencher o formulário de inscrição http://www.circuitoculturalbelgobekaert.com/inscrição. Posteriormente, a produção do Circuito Cultural entrará em contato com as escolas selecionadas, para ajustar os detalhes de produção.

A edição 2017 começa em agosto e segue até o final de novembro, com apresentações dos espetáculos, nas escolas públicas selecionadas. “A proposta do Circuito na temporada 2017 é circular por escolas da rede pública de ensino de Feira de Santana e região e levar cultura, alegria e entretenimento ao estudantes”, afirma Tamylla Rosa, coordenadora de Comunicação da Belgo Bekaert Arames, empresa responsável pelo projeto. Ela lembra que o Circuito tem contribuído para democratizar a cultura e formar público com espetáculos de reconhecida qualidade e atrações voltadas, especialmente, para crianças e jovens estudantes.

“A programação do Circuito é formada por peças de grupos teatrais locais e nacionais de referência, espetáculos premiados em festivais, adaptações de clássicos do universo infantojuvenil, montagens com conteúdo educativo e musicais que agradam ao público de todas as idades mesmo sendo voltados para crianças e adolescentes”, destaca Marcelo Carrusca, produtor do Circuito Cultural.

Promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames, além de Feira de Santana, o Circuito Cultural está presente em outras quatro cidades brasileiras – Contagem e Vespasiano (MG), Osasco e Hortolândia (SP) – e tem como proposta oferecer uma programação cultural regular à comunidade e democratizar a cultura como fonte de conhecimento e desenvolvimento.