“Seria mais útil se fizessem o que foram eleitos para fazer, como é o caso de Rui Costa”, diz deputado Joseildo Ramos sobre acusação da oposição

Na tarde desta quinta-feira (27/07/2017), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da ALBA, deputado estadual Joseildo Ramos (PT), rebateu as declarações do deputado federal Paulo Azi (DEM) que acusam Rui Costa de utilizar a máquina pública para fazer campanha eleitoral antecipada. “Estranho não é o governador do Estado viajar para o interior para inaugurar obras realizadas pela sua administração. Estranho é um prefeito de uma capital ter propaganda institucional em cidades que não governa e inaugurar viaduto que não fez”, ironizou.

Para o parlamentar, a ação é uma tentativa de aplacar o crescimento da rejeição ao prefeito ACM Neto, provável pré-candidato ao governo do Estado. “Quanto mais próximos ficamos do pleito de 2018, menores são as chances deles governarem novamente o nosso estado. Por isso, esse tipo de tentativa de conspiração não surpreende”, afirmou. “Acredito que a oposição está acostumada ao tempo em que os governadores não se importavam com o desenvolvimento do interior e portanto não tinham o que inaugurar por lá”, completou.

Ainda de acordo com Joseildo, essa não é a primeira tentativa da oposição de diminuir a importância das ações do Estado. “Eles posicionaram placas da prefeitura em locais próximos a obras que não fizeram, tentaram até inaugurar uma delas, e dificultaram o trabalho do Estado naquilo que beneficia diretamente a população. Acredito que seria mais útil para todos se eles efetivamente começassem a fazer o que foram eleitos para fazer, como é o caso de Rui Costa”, afirmou o parlamentar.