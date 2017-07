Secretário estadual Walter Pinheiro inspecionou escolas em Conceição da Feira e Maragogipe

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, visitou, neste sábado (29/07/2017), escolas da Rede Estadual localizadas nos municípios de Conceição da Feira e Maragogipe. Acompanhado de técnicos da Secretaria, ele cumpriu uma extensa agenda percorrendo as instalações físicas das unidades escolares e dialogando com estudantes, pais, gestores, professores e funcionários, visando levar melhorias e planejando a reestruturação da rede.

Em Conceição da Feira, Pinheiro visitou as escolas estaduais Herlio Mascarenhas Cardoso e a Yeda Barradas Carneiro, onde dialogou com a comunidade escolar e percorreu todas as instalações físicas das unidades. O prefeito do município, Raimundo Bastos, acompanhou o secretário junto com presidente da Câmara de Vereadores, Adriano Melo, além do diretor do NTE 19, Ivamberg Lima. “Estamos buscando esta aproximação cada vez maior entre a Secretaria e as escolas e, para isso, estas visitas são fundamentais. É pisando no chão das escolas e dialogando com a comunidade escolar que ampliamos nosso conhecimento sobre a realidade de cada unidade, para que possamos ofertar as condições de melhorar a Educação de forma contextualizada com as demandas de cada lugar, sempre com foco no fortalecimento do eixo pedagógico”, destacou o secretário.

Na Escola Estadual Herlio Mascarenhas Cardoso, Pinheiro foi recebido com uma apresentação musical dos alunos e falou sobre as novas perspectivas para a Educação na Bahia, com a oferta de novos cursos, inclusive de empreendedorismo, além da necessidade de reestruturação da rede, para que o Estado tenha foco maior no Ensino Médio e amplie a pactuação com os municípios, para que os mesmos possam ofertar o Ensino Fundamental com qualidade. A diretora Ana Cristina Pereira Castelo destacou que o diálogo com Pinheiro foi proveitoso. “Nossa escola tem uma reputação muito boa na cidade e ofertamos hoje do 6º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, para 502 estudantes. Hoje foi um dia especial para toda a comunidade escolar, principalmente porque pudemos ouvir do secretário que a reestruturação da rede será feita com muito critério de forma a melhorar mesmo a educação em nossa cidade. Além disso, ele percorreu todas nossas instalações físicas junto com a equipe técnica da Secretaria”, disse.

Maragogipe

Em Maragogipe, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Vale do Paraguaçu, Pinheiro conheceu a Casa de Farinha e o Laboratório de Agropecuária, onde são produzidos, em atividades de aula, alimentos como hortaliças e farinha de mandioca. A carne de fumeiro, produto típico do município, também é manipulada pelos alunos. “Foi muito positiva a visita de hoje, onde o Secretário e o superintendente da Educação Profissional, Durval Libânio Neto, puderam conhecer todos os ambientes da escola, tanto os fatores positivos quanto as necessidades para melhoria da unidade. Com isso algumas ideias surgiram, tanto no campo da Educação Profissional quanto no campo da Educação Empreendedora. Além disso, o secretário destacou que teremos a retomada de ampliação e obras para que possamos potencializar nossa escola”, destacou o diretor do CEEP, Alan Fernandes Prazeres.

No Colégio Estadual Gerhard Meyer Suerdik, que oferta Ensino Médio para 872 alunos, o secretário foi recebido pela fanfarra dos estudantes, antes de dialogar com o colegiado escolar e a diretora Ana Claudia Souza Carvalho. Pinheiro e a equipe da Secretaria também visitaram os colégios estaduais Nossa Senhora da Conceição e Polivalente de Maragogipe.