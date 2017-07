Secretaria Estadual da Educação realiza encontro com gestores escolares em Itabuna

A Secretaria da Educação do Estado está realizando, nestas quarta e quinta-feira (26 e 27/07/2017), em Itabuna, na região Sul da Bahia (435 km de Salvador), o “Diálogo com Gestores” escolares dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) de Itabuna (NTE 05), Teixeira de Freitas (NTE 7) e Eunápolis (NTE 27). A atividade, que tem o objetivo de estreitar o diálogo com os gestores sobre a realidade das escolas e suas especificidades a partir dos territórios de identidade onde estão inseridas, conta com a participação do secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.

Segundo Pinheiro, o foco principal do trabalho é fortalecer o eixo pedagógico das escolas, mas a ação também é determinante para priorizar as ações da Secretaria em vários aspectos. “O objetivo é auscultar quem está na escola, que tem este acumulado de tantos anos de experiência na gestão, para a gente ver no que pode avançar e, portanto, melhorar a educação. A secretaria tem que olhar nos olhos, falar um pouquinho mais de perto para encurtar as distâncias. Isso é fundamental, reconhecer e identificar o chão da escola e o seu território”, destacou. |

A atividade envolve técnicos de diferentes setores da Secretaria que abordam temas de interesse das escolas, na perspectiva de desburocratizar procedimentos e processos e otimizar a gestão escolar. Dentre outros assuntos são abordadas questões como o projeto político pedagógico, planejamento estratégico, formação de professores, Censo Escolar/Sistema de Gestão Escolar, Avaliações (Sistema de Avaliação da Educação Básica: IDEB – ENCEJA), infraestrutura, alimentação escolar, bibliotecas, Educação Indígena, Educação Inclusiva, Educação Profissional e Tecnológica e Legislação em afirma.

Participam dos Diálogos, gestores de 36 escolas, de 13 municípios do NTE de Teixeira de Freitas, de 84 escolas e 26 municípios do NTE de Itabuna e de 20 escolas, de 8 municípios do NTE de Eunápolis.

Cleuza Maria de Jesus Pinto é gestora da Escola Estadual Eduardo Catalão, em Ilhéus, área do NTE 05. Com 21 anos de experiência na gestão, ela fala sobre a importância da atividade. “Tenho 21 anos de gestão e nunca vi acontecer um diálogo como este. É uma inovação valiosa porque a escuta aproxima a Secretaria da escola, que vai ouvir as nossas demandas e trazer as novidades. Os resultados serão mais proveitosos. Aí é que está a transformação na multiplicação das experiências “, afirma.

O vice-diretor do Colégio Polivalente de Itanhém, área do NTE 07 de Teixeira de Feitas, Elverson Santos, também acredita que os diálogos fortalecem a gestão escolar. “Esta é uma experiência nova e de grande valia pelo contato com outros gestores de todos estes núcleos. É importante que a Secretaria esteja aqui, porque descentraliza. A nossa Bahia é muito grande e esta atividade encurta as distâncias e mostra o interesse da Secretaria em buscar melhorias para a educação”, avalia.

É também o que acredita o gestor do Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, área do NTE 27 de Eunápolis, Caetano Cupolo do Sacramento. “Acho muito bom colocar as demandas e para o secretário é bem melhor ter o diagnóstico da Educação dialogando com os gestores do que no gabinete”, afirma.

Esta é a quarta edição do ‘Diálogo com Gestores’. A atividade já aconteceu em Salvador com gestores da capital e da Região Metropolitana, em Alagoinhas, com gestores de escolas os núcleos de Alagoinhas (NTE 18), Ribeira do Pombal (NTE 17) e de Feira de Santana (NTE 19) e em Barreiras (NTE 11), incluindo gestores de Bom Jesus da Lapa (NTE 02) e Santa Maria da Vitória (NTE 23). A próxima edição está programada para os dias 3 e 4 de agosto, em Juazeiro (NTE 10), envolvendo gestores de Irecê (NTE 01), Jacobina (NTE 16) e Senhor do Bonfim (NTE 25).