Secretaria de Agricultura recebe trator para beneficiar a zona rural de Feira de Santana.

O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), através do seu coordenador geral Heraldo Rocha, entregou à Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (24/07/2017), uma patrol equipada de implementos agrícolas como gradeador, arado e batedeira, que darão suporte na produção de alimentos a centenas de produtores que atuam na zona rural de Feira de Santana.

O equipamento agrícola é avaliado em R$ 95 mil no mercado, sendo que outras 119 unidades estão sendo simultaneamente distribuídas entre prefeituras e associações de agricultores, graças a emendas parlamentares ao Orçamento da União, propostas por parlamentares baianos com assento no Congresso Nacional.

O ato de entrega ocorreu no Parque de Exposição João Martins da Silva, com as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho e do secretário Joeldilson Machado, de Agricultura e Recursos Hídricos.

Além de Feira de Santana, Heraldo Rocha destacou que muitas cidades do semiárido baiano também foram contemplados com a medida, “independente da coloração partidária dos seus governantes”.

Dentre algumas citadas pelo coordenador do DNOCS se encontram Serrolândia, Nova Fática, Monte Santo, Livramento, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Dom Basílio, Campo Alegre de Lourdes e Teofilândia.