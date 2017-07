Secretaria da Saúde de Feira de Santana realiza testes rápidos para diagnóstico da hepatite

Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, que acontece nesta sexta-feira, (28/07/2017), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promove uma campanha educativa com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença e a realização de exame específico para o diagnóstico precoce. O evento começa às 8 horas no estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana, na avenida Getúlio Vargas. Além da distribuição de preservativos, haverá vacinação e testes rápidos para as hepatites B e C.

O participante com idade abaixo de 16 anos poderá realizar o teste desde que esteja acompanhado de um responsável legal. O resultado dos exames sai em torno de 20 minutos. Quem desejar receber o imunizante é importante apresentar o cartão de vacina.

A coordenadora do programa municipal, Telma Nandiara, ressalta que a hepatite é a inflamação no fígado, uma doença silenciosa e, por isso, nem sempre apresenta sintomas. “O diagnóstico, através de exames específicos, é importante para o início imediato do tratamento”, pontua.

Por ser considerada uma doença grave, a SMS orienta a população a adotar alguns cuidados, como utilizar preservativos nas relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal – como lâminas de barbear e alicates de unha.

Ações continuam no mês de agosto

No próximo dia 14 de agosto será promovida uma palestra de conscientização para manicures e proprietários de salão de beleza, no auditório Dr. João Batista Cerqueira, a partir das 14 horas, na SMS.

Tanto as manicures quanto os usuários dos serviços podem se contaminar com as hepatites B e C, através de pequenos sangramentos provocados pela retirada de cutículas.

A palestra visa alertar esses profissionais para que adotem medidas simples, porém importantes, para a prevenção da hepatite