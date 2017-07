SDE participa da abertura da 9ª edição do Chocolat Bahia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) participa do Chocolat Bahia 2017 – 9ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, em Ilhéus. O sul da Bahia é uma importante região cacaueira que vive um novo ciclo de desenvolvimento com a produção de chocolates gourmet. Os produtos têm percentuais concentrados de cacau orgânico e agradam o olhar e os exigentes paladares dos consumidores nacionais e internacionais.

“Estamos voltando à origem em diversos produtos e o chocolate é um deles, resultado da verticalização da cadeia do cacau, um segmento importante na geração de renda e emprego. O empreendedor está se reinventando e Ilhéus que antes era chamada da terra do cacau, hoje é conhecida também como a terra do chocolate”, afirma o secretário Jaques Wagner, que participa da abertura oficial do festival nesta quinta-feira (20/07).

Uma equipe técnica da SDE estará no festival, que acontece entre 20 e 23 de julho, para observar, atender, prospectar e atrair novos investimentos e ampliações. O objetivo do governo é promover a visibilidade do chocolate de origem e fomentar os negócios da cacauicultura no estado.

Durante quatro dias, o evento reunirá mais de 30 marcas de chocolate e cerca de 80 expositores no pavilhão de feiras do Centro de Convenções de Ilhéus, além de promover cursos de capacitação, debates sobre temas do setor, rodadas de negócios e palestras ministradas por especialistas internacionais.