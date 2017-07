Salvador recebe primeira mostra especial do CachoeiraDoc

O CachoeiraDoc – Festival de Documentários de Cachoeira realiza, pela primeira vez em Salvador, a mostra ‘CachoeiraDoc em Movimento’, que acontece entre os dias 2 e 6 de agosto de 2017, na Caixa Cultural. O festival, realizado há oito anos na cidade de Cachoeira (BA), é um dos mais importantes do país sobre o gênero documentário.

A programação conta com exibição de filmes e debates. No total, serão exibidos 27 documentários, entre curtas, médias e longas-metragens, divididos em dez programas, como os premiados Vozerio (Rio de Janeiro, 2015, 98 min.), de Vladimir Seixas, e Orestes (São Paulo, 2015, 93 min.), de Rodrigo Siqueira, ambos inéditos na capital baiana. As sessões acontecem de 2 a 5 de agosto.

Já as mesas-redondas serão realizadas no domingo, dia 6. Às 9:30 horas, a mesa ‘Com Mulheres’ vai debater os caminhos da curadoria e a urgência das perspectivas das mulheres no cinema, e conta com a presença de três realizadoras e coordenadoras de festivais de cinema no Brasil: Amaranta Cesar (CachoeiraDoc), Carla Maia (Forumdoc.bh) e Lis Kogan (Semana dos Realizadores).

A partir das 15 horas acontece a mesa ‘Coletivos audiovisuais: política, estética e economia’, que discute o fazer audiovisual em coletivos. Participam do debate, mediado pelo CUAL (Coletivo Urgente de Audiovisual), o Coletivo Nigéria (CE), Irmandade dos Atores da Pândega (MG), Coletivo Gaiolas (BA) e Rosza Filmes (BA).

“Na origem do CachoeiraDoc está o deslocamento: o desejo de provocá-lo e a crença na sua potência. Antes de tudo, queríamos operar um desvio nas rotas tradicionais dos documentários, especialmente os brasileiros, para fazê-los chegar na Bahia”, explica Amaranta Cesar, uma das coordenadoras da mostra.

A programação completa pode ser conferida no site www.cachoeiradoc.com.br/movimento.

As sessões têm classificação indicativa de 12 anos, são inteiramente gratuitas e contam com o patrocínio da CAIXA e Governo Federal. O estacionamento é gratuito nos dias 4 de agosto, entre 18 e 22 horas, no dia 5, entre 14 e 22 horas, e dia 6, entre 9 e 18 horas.

Agenda

O quê: CachoeiraDoc em Movimento

Quando: De 2 e 6 de agosto de 2017

Onde: Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes, 57, Centro) | Salvador

Classificação indicativa: 12 anos