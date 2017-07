Salvador: quadrilha é presa no Bairro Cabula com metralhadora e roupas camufladas

Quatro homens foram capturados, na tarde de ontem (28/07/2017), no Condomínio Resgate, localizado no bairro do Cabula, com uma metralhadora calibre 9mm, munição, maconha, roupas camufladas semelhantes ao fardamento do Exército Brasileiro, balança e três sacolas com roupas embaladas. A polícia suspeita que o quarteto faça parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos na capital e interior do estado.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fizeram a prisão, estavam na região para checar uma denúncia de ameaça de morte. Quando chegaram no local, próximo ao Restaurante Paraíso Tropical, Elielson Cabral Barbosa Oliveira, 28 anos, ex-militar do Exército e com passagem por porte ilegal de arma, Alexsandro Fonseca Nonato dos Santos, 29, Gregory dos Santos Santos, 21, e Cléber dos Santos Couto, 28, o ‘Cléber manga’, que já foi preso por roubo de veículo, saíram correndo. Antes de subirem para um dos apartamentos, jogaram uma sacola, onde estava a metralhadora, num matagal.

“Eles estão sendo autuados por porte ilegal de arma, associação criminosa e associação ao tráfico de drogas”, explicou a titular da 2ª Delegacia de Homicídios, Ana Cristina Santos Silva de Carvalho. A delegada informou ainda que o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) está dando suporte nas investigações sobre a participação dos criminosos em roubos a instituições financeiras.