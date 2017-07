Salvador: Pitty apresenta show na Concha Acústica

Com um repertório que mistura os hits do disco mais recente, como ‘Serpente’, ‘Boca Aberta’ e ‘Pequena Morte’, dentre outros, além de sucessos da carreira, como ‘Me Adora’, ‘Admirável Chip Novo’, ‘Máscara’, ‘Semana que Vem’ e ‘Teto de Vidro’, a cantora Pitty se apresenta na capital baiana neste domingo (30/07/2017). O show será realizado na Concha Acústica às 19 horas. No palco, a banda que acompanha a artista e é formada pelos músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (lap steel, moog e percussão), Gui Almeida (baixo) e Duda Machado (bateria). E como a noite será de muito rock, a abertura do evento ficará por conta da banda Alquímea, grupo formado em 2012 com letras inspiradas na temática da sustentabilidade/preservação ambiental e das transformações humanas. Os ingressos ainda podem ser encontrados na bilheteria no TCA, nos SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site www.ingressorapido.com.br.

Agenda

Show: Pitty

Data: 30 de julho de 20127 (domingo)

Local: Concha Acústica

Abertura dos portões: 17:30 horas

Horário previsto para início do show: 19 horas

Classificação: 14 anos

Realização: Íris Produções