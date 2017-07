Salvador: Mansão Bahiano de Tênis recebe certificado da segunda fase do selo Aqua

Após obter certificação pela fase “Pré-Projeto”, a Mansão Bahiano de Tênis, da Moura Dubeux, em Salvador, acaba de receber a certidão da segunda etapa do selo Aqua-HQE, a de “Projeto”. Primeiro residencial do Nordeste a receber o selo de alta qualidade ambiental, o empreendimento foi avaliado em 14 categorias e atingiu excelentes resultados por ter menor demanda de recursos hídricos, redução das emissões de gases de efeito estufa, redução da poluição, menor impacto na vizinhança, entre outros itens. A última fase do selo Aqua a ser conquistada é a de “Execução”.

Para economizar energia elétrica, por exemplo, a Moura Dubeux utilizou esquadrias com persianas integradas, possibilitando o sombreamento dos cômodos, além de materiais de construção que diminuem a entrada de calor nos apartamentos, reduzindo gastos com ar-condicionado. Já para economizar água, há sistema de aproveitamento de água da chuva para irrigar os jardins.

“Essa é uma iniciativa pioneira da Moura Dubeux e o selo significa economia de consumo de água e de energia, menos despesas condominiais, mais conforto e saúde, maior valor patrimonial e contribuição para a preservação dos nossos recursos naturais”, ressaltou a arquiteta de projetos da MD Bahia, Marianna Primo.

Empreendimento de alto padrão, construído em parte do terreno do Clube Bahiano, o Mansão Bahiano de Tênis conta com sistema de automação predial e residencial e recursos tecnológicos que oferecem soluções nas áreas de sustentabilidade, economia, segurança, administração e gerência, resultando em mais sofisticação, praticidade e conforto para os moradores.

Os principais recursos tecnológicos na área social do apartamento são automação de iluminação e persianas; visualização e controle da automação pelo Keypad com display; sensor controle de temperatura; luminância e presença. Nas áreas comuns, há medição de consumo dos recursos energéticos; acionamento automático dos sistemas de iluminação; controle de dispositivos e recursos; integração das informações de acesso em computadores, tablets, celulares, entre outros.

A Moura Dubeux entrega os apartamentos com quatro suítes de 305m² e três ambientes automatizados: varanda principal, living e varanda gourmet. No living, os recursos de automação já estão prontos no controle de ar-condicionado e home theater, configuração de cenas e acesso via tablets e celulares, bastando apenas contratar a ativação para personalização do funcionamento. O sistema permite também expansão para controle de som ambiente, sistema de segurança, podendo ser acessado em qualquer lugar através da internet.