Salvador: Exposição Imagem de Moda: Vitrina e Cotidiano entra em cartaz na EBAM

A exposição Imagem de Moda: Vitrina e Cotidiano, da Profa. Dra. Renata Pitombo Cidreira, é um dos destaques da programação de aniversário da Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM), que acontece entre 17 de julho e 17 de agosto de 2017. A abertura da mostra acontecerá na próxima terça-feira, dia 18, a partir das 19h30, com recital de música, além de autógrafos nos livros publicados pela doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas e professora das Universidades Federal da Bahia (UFBA) e Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). As imagens estarão disponíveis para visitação no período de comemorações do aniversário de um ano da EBAM. A jornalista apresenta vitrines de grandes marcas de moda produzidas em Paris, Milão, Madrid e São Paulo, nos anos de 2010, 2014, 2016 e 2017. Os registros de maisons como Chanel, Dior, Prada, Armani e Lanvin buscam evidenciar a força das composições visuais, através das cores, texturas e volumetrias; bem como, investigar a relação especular das imagens das vitrinas na conformação imaginária e identitária dos sujeitos, no entrelaçamento com o cotidiano que os cerca. A mostra já foi montada nas cidades de Cachoeira, Feira de Santana e Salvador.

Sobre a autora | Renata Pitombo Cidreira

Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, onde também fez Mestrado e formou-se em Jornalismo. Em 2011, fez pós-doutorado em Sociologia no Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano, da Université René Descartes (Paris V – Sorbonne). Entre 2003 e 2006, coordenou o curso de graduação em Comunicação e Produção em Moda da FTC Salvador, onde liderou o grupo de pesquisa Moda Mídia. Atualmente, é professora associada da UFRB e líder do grupo de pesquisa Corpo e Cultura (UFRB/UFBA). Também atua na pós-graduação em Moda, Artes e Contemporaneidade da UNIFACS e no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, além de participar do grupo Estética e existência da UFBA.

Agenda

Data: 18 de julho de 2017 – Horário: 19h30

Local: Escola Baiana de Arte e Moda (EBAM) (Rua Feira de Santana, 4, Rio Vermelho