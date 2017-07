Salvador: exposição fotográfica, no Teatro Jorge Amado, marca os 80 anos da obra literária ‘Capitães da Areia’

A exposição “Outros Capitães: das páginas para as lentes”, projeto de conclusão de curso dos alunos das oficinas de Fotografia e Produção Cultural da primeira turma do Projeto Teatro Escola ocorrerá entre os dias (26/07/2017) quarta-feira e 10/08 (quinta-feira) no foyer do Teatro Jorge Amado. A proposta é homenagear os 80 anos da obra do autor baiano Jorge Amado e os 20 anos de fundação do Teatro.

O evento visa a ressignificação da obra pelos olhares dos alunos do curso de Fotografia com a orientação e curadoria da professora e fotógrafa Magali Moraes. Já a produção será realizada pelos alunos da oficina de Produção Cultural sob orientação do produtor cultural, assessor de comunicação e gestor do Teatro Jorge Amado, Nell Araújo.

O projeto social Teatro Escola Jorge Amado visa à democratização do ensino e acesso à cultura ao aproximar os jovens de diferentes classes sociais do ambiente cultural soteropolitano. Dessa forma, as oficinas possibilitam que os alunos entrem em contato com as origens da cultura baiana, o cenário cultural da cidade de Salvador, bem como, os fundamentos jurídicos, artísticos e comunicacionais da produção de cultura no país. Esse intercâmbio favorece aos jovens uma formação multidisciplinar na área da cultura, habilitando-os a pôr em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer da Oficina.