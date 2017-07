Salvador: estreia da peça infanto-juvenil sobre Lampião lota Teatro Módulo

A estreia do espetáculo infanto-juvenil “Virgulino Menino, Futuro Lampião”, que aconteceu na tarde do último domingo (16/07/2017), lotou o Teatro Módulo. Cerca de 300 pessoas, entre crianças e adultos, se divertiram com a história fictícia da infância do cangaceiro nordestino. A peça continua em cartaz durante os domingos de julho 23 e 30 de julho de 2017 e agosto (6, 13, 20 e 27/08), às 16 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Compre Ingressos, por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A montagem traz elementos poéticos do Nordeste e do sertão, como poesia de cordel, forró, xaxado, galope, xote e emboladas. A direção é de Lucas Sicupira (o Vicentino, da dupla Jair & Vicentino) que, além de dirigir e atuar, assina o texto com Iocaã Simões, responsável pela produção. O texto traz intervenções poéticas de Maviael Melo e trilha sonora original do produtor musical Yacoce Simões. Além de Lucas, fazem parte do elenco os atores Marcos Lopes, Yasmin Ribeiro, Iris Faria, Tássia Gramacho e Taciana Bastos, e os pequenos Bruna Simões, Leonardo Lacerda, Leandro Nascimento e Sophia Nery.

Agenda

Quando: Domingos (23 e 30 de julho; 6, 13, 20 e 27 de agosto), às 16 horas

Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 – Pituba) | Salvador