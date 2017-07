Salvador: diagnóstico da economia brasileira é tema de conferência e lançamento de livro no IGHB

Um diagnóstico da economia brasileira e as perspectivas para o futuro do país estarão em pauta nesta segunda 24 de julho de 2017, a partir das 17 horas, durante a conferência e lançamento do livro do engenheiro e professor Fernando Alcoforado (A invenção de um novo Brasil – Ed. CRV), que acontece no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Piedade).

Em encontro aberto ao público, o conferencista irá oferecer respostas para a questão do crescimento e do desenvolvimento econômico e social nas condições atuais do Brasil, levando em conta: 1) a evolução da economia brasileira ao longo da história e, em especial, no período recente; 2) a identificação dos principais fatores responsáveis pela crise atual da economia brasileira; e 3) a proposição de modelos de desenvolvimento que permitam promover o progresso político, econômico e social do País a curto, médio e longo prazo, assegurar sua soberania na quadra atual de globalização e elevar os níveis de emprego e renda de sua população.

No livro é mostrado, em síntese, como o Brasil poderá alcançar elevados níveis de desenvolvimento econômico e social. A metodologia utilizada na elaboração consistiu na análise da literatura existente sobre a história econômica do Brasil e sobre a experiência de desenvolvimento econômico e social bem sucedida em vários países do mundo com base na qual foram identificados os modelos mais apropriados para promover o desenvolvimento do Brasil a curto, médio e longo prazo.

A publicação contém os capítulos

Capítulo 1- Introdução; Capítulo 2- Os modelos econômicos adotados no Brasil em sua história; Capítulo 3- Vulnerabilidades econômicas, sociais e ambientais do Brasil durante os governos neoliberais de 1990 a 2014; Capítulo 4- O desastroso governo Dilma Rousseff ; Capítulo 5- O frágil governo Michel Temer; Capítulo 6- Síntese dos problemas econômicos, políticos e sociais do Brasil na era contemporânea e como superá-los; Capítulo 7- A invenção de um novo Brasil.

Fernando Alcoforado é Engenheiro, Professor Universitário, Doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional, Consultor em Planejamento Estratégico, Planejamento de Sistemas Energéticos e Planejamento Regional e associado do IGHB.

Mais informações no site www.ighb.org.br ou na sede do Instituto: Avenida Joana Angélica, 43 – Piedade. O IGHB é uma das 15 instituições apoiadas pelo programa Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) através do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA).