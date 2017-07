Salvador: Del Feliz promove Arrastapé Solidário no Barra 33

O Arrastapé Solidário, que será realizado no Barra 33 Eventos, sábado (22/07/2017), às 22h, fecha o ciclo de festejos juninos de Del Feliz com uma razão muito significativa para o artista. Basten, sobrinho do cantor, sofreu um grave acidente em fevereiro de 2017 e continua com o quadro de saúde extremamente delicado. Parte do valor arrecadado na bilheteria do show será revestido para o tratamento do jovem. Já estão confirmadas as participações de Zelito Miranda, Magary Lord Berg – Seu Maxixe e banda Adão Negro e. A abertura da festa ficará por conta da cantora Luana Ingry.

“Embora tenha sido para nós um ano desafiador, devemos ter razões para agradecer sempre. E a gratidão é a maior motivadora para a realização do Arrastapé Solidário. Eu e minha equipe estamos à frente dessa ação em prol de Basten, que desde o acidente sofrido em 06/02 segue com o quadro de saúde extremamente delicado” (Del Feliz).

Agenda

Data: 22 de julho de 2017

Horário: a partir das 22h

Local: Barra 33 Eventos – Endereço: Rua Dias D’ávila, 33, Barra (Farol da Barra) | Salvador