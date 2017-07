Salvador: Caso Lava Jato é tema da palestra de abertura da 9ª edição Fórum de Teses

O advogado criminalista Gamil Föppel, um dos advogados criminalista mais requisitado na área jurídica, abrirá a programação da 9ª edição do Fórum de Teses, com a palestra ‘Garantias Processuais na Lava Jato’.

A palestra fará a abertura do evento, promovido pela Faculdade Baiana de Direito, que acontece no dia 04 de setembro, no hotel Fiesta Convention Center (Itaigara). A inscrição custa R$ 90 (Noventa Reais) e as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever através do site www.faculdadebaianadedireito.com.br ou presencialmente, no setor financeiro da Faculdade. O evento é voltado para estudantes, advogados, professores e demais profissionais da área jurídica.

Agenda

Data: 04 de setembro de 2017 – Horário: das 9h às 17h10

Local: Fiesta Convention Center (Itaigara) | Salvador