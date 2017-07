Salvador: Base Comunitária prepara moradores para mercado de trabalho

Os moradores dos bairros do Calabar e Alto das Pombas, em Salvador, vão poder aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho. A Base Comunitária de Segurança (BCS) da região iniciou, nesta segunda-feira (24/07/2017), as aulas dos cursos de qualificação profissional para a comunidade. A iniciativa é voltada para as funções de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia e operador de caixa.

A estudante Rebeca Souza, 17 anos, acredita que o curso de auxiliar administrativo vai ter uma influência positiva na busca pelo primeiro emprego. “Estou iniciando uma nova etapa em minha vida. Esse curso veio na hora certa. É uma oportunidade muito boa, ainda mais porque as aulas são gratuitas. Hoje em dia ter uma qualificação como essa é fundamental para conseguir uma vaga de trabalho. Espero que mais gente venha participar, porque vai fazer muita diferença”, afirma. As aulas são realizadas nos turnos matutino e vespertino.

De acordo com o subcomandante da base, tenente Hélio Pitanga, os cursos servem como ferramenta de inclusão social. “Oferecemos 100 vagas por curso, e as turmas ficaram completas rapidamente. Nosso objetivo é oferecer meios para que os alunos possam ter uma renda. Temos outras iniciativas na base, como aulas de judô, inglês e oficina de empoderamento da mulher, que ajudam a estreitar os laços entre a polícia e a comunidade”.

Além do conteúdo especifico trabalhando durante os cursos, os alunos aprendem sobre marketing pessoal e confecção de currículo, como explica o professor Alexandre Nascimento. “O mercado de trabalho hoje exige algo a mais. Muitas vagas de emprego deixam de ser preenchidas por falta de qualificação. Durante uma entrevista, os candidatos são avaliados pelo que consta em seus currículos e cursos que fez. A gente visa não apenas diversificar o currículo desses alunos, para que eles possam atuar em diversos segmentos, como também melhorar a forma como são apresentados”.

Atuação

As Bases Comunitárias de Segurança integram o programa estadual Programa Pacto pela Vida. Elas são pontos de gerenciamento da operacionalidade policial, com foco na prevenção e o objetivo de conferir segurança às comunidades. No entorno das bases são realizadas diversas ações sociais.

A filosofia de atuação é o policiamento comunitário, que busca promover a convivência pacífica em localidades identificadas como críticas e melhorar a integração das instituições de segurança pública com a comunidade local, além de reduzir os índices de violência e criminalidade.