Salvador: Arnaldo Antunes abre programação da 11ª edição Encontro Internacional de Artes

O cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes será o responsável pelo evento de abertura da 11ª edição do IC – Encontro Internacional de Artes. No dia 19 de agosto de 2017, às 21h, o paulista levará o show A Casa é Sua ao Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA, no Corredor da Vitória. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e já estão disponíveis para compra online (em https://www.sympla.com.br/ic). Ao lado dos músicos Chico Salem (violão e guitarra) e André Lima (teclados, violão e sanfona), Antunes apresenta um show intimista, explorando novas sonoridades. O repertório, que enfatiza as letras das composições, passeia pela carreira do artista em músicas como Não Vou Me Adaptar, Saiba e Meu Coração, além de canções do mais recente trabalho, Ao Vivo em Lisboa. Parcerias com nomes da música brasileira também aparecem no set list: Fim do Dia, com Paulo Miklos, e Consumado, com Marisa Monte e Carlinhos Brown, são exemplos.

Com o tema Tô Pra Jogo, o IC11 acontecerá de 19 a 27 de agosto em três espaços, além de ruas, do Centro de Salvador. O festival, realizado há mais de uma década pela Dimenti Produções Culturais em parceria com a Associação Conexões Criativas, apresenta este ano uma programação majoritariamente gratuita e com classificação livre. As obras não são especificamente voltadas para o público infanto-juvenil, mas também não o separa da convivência artística. As trocas, interações e livre trânsito compõem a proposta de curadoria desse ano. A ideia do evento é provocar sobre a participação na cena do mundo: diluindo barreiras entre artista e espectador, estimulando times com posições de transformação mútua.

O IC11 tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, por meio do Edital de Eventos Culturais Calendarizados.

Agenda

De 19 a 27 de agosto de 2017

Em Salvador