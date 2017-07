Rock faz bem arrecada alimentos para instituições sociais de Feira de Santana

Boa música e solidariedade. Esse é o objetivo do Festival “Rock Faz Bem”, que este ano acontece dia 22 de julho de 2017, a partir das 15h, no estacionamento E1 do Boulevard Shopping Feira de Santana.

O festival tem o objetivo de celebrar em grande estilo o Dia Mundial do Rock, comemorado anualmente no dia 13 de julho. A programação conta com o melhor do rock local com as bandas Mr. Jack, A Cor, Rota 7, L’age d’or e 80 na Pista.

Os ingressos serão trocados por 1 kg de alimento não-perecível e as doações serão revertidas para instituições sociais de Feira de Santana. Em 2016 o evento arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos e 1.200 sachês de leite em pó, que beneficiaram projetos importantes da comunidade feirense.

Os fãs do rock’n roll podem trocar seus ingressos antecipadamente nas farmácias Big Fort do Boulevard Shopping. Tá esperando o que? “Hey ho, let´s go!”

Agenda

Quando: 22 de julho, às 15h

Onde: Estacionamento E1 – Boulevard Shopping Feira de Santana

Entrada: 1kg de alimento não-perecível