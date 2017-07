Presidente do Campus Party palestra no Cine Teatro Lauro de Freitas

Pela primeira vez, o Cine Teatro Lauro de Freitas – espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) – recebe para palestrar Francesco Farruggia, presidente do Campus Party, o maior evento de tecnologia do mundo. O evento acontece no dia 27 de julho de 2017, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre.

Durante a palestra, ministrada por Francesco, o presidente fala sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia e a importância da participação, principalmente do jovem, nesse contexto. O evento é gratuito para toda comunidade de Lauro de Freitas e interessados.

O Campus Party é uma associação sem fins lucrativos, criado em 1997, onde forma uma rede de pessoas que, através da tecnologia, inovam, empreende, aprendem e compartilham seus conhecimentos. O evento reúne jovens geeks em torno de um festival de inovação, criatividade, ciências, empreendedorismo e universo digital que, pela primeira vez, acontece em Salvador no mês de agosto. O Cumpus Party ainda tem agenda nacional e internacional.

O festival foi anunciado em abril pelo governador do estado, Rui Costa, onde, na ocasião, destacou a importância da Bahia receber o evento, tendo em vista que o estado é reconhecido internacionalmente pela sua criatividade em várias linguagens. “Não tenho dúvida que também será reconhecido por todo o mundo pelo seu potencial criativo também na área da tecnologia”, disse o governador durante o evento que aconteceu na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

