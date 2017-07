Presidente da ALBA emite nota em memória de José Medrado Vaz Santos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel, decretou luto oficial de três dias em reverência à memória dos ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), José Medrado Vaz Santos, que faleceu aos 96 anos. O presidente do Legislativo solidarizou-se com a viúva, dona Eda, com seus filhos Carlos Alberto e Aloísio, netos, amigos e demais familiares, rogando a Deus pelo conforto nesse momento dolorido de separação.

Empresário e pecuarista, José Medrado atuou ativamente nas áreas política e empresarial. O primeiro cargo eletivo foi o de prefeito de Santa Terezinha, em 1947, logo após a redemocratização do Brasil, seguido de quatro mandatos consecutivos como deputado estadual. Na ALBA foi líder de governo, primeiro vice-presidente, primeiro secretário da Casa, sendo membro titular de todas as comissões técnicas em seus 16 anos de mandato. Presidiu as comissões de de Negócios Municipais, Economia e Transportes e Orçamen to e Fiscalização Financeira – imprimindo direcionamento técnico aos colegiados. Na Bahia, presidiu o Partido Republicano e foi secretário executivo da Aliança Renovadora Nacional.

Em 1967 assumiu o cargo de conselheiro do TCE, Corte de Contas onde integrou e presidiu as duas turmas. Foi ainda vice-presidente e presidente do Tribunal, aposentando-se ao chegar aos 70 anos – marco do seu distanciamento dos cargos públicos. Na área pública, José Medrado foi ainda diretor do Banco do Estado da Bahia (Baneb), secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e representante da Bahia junto à Sudene. Na área empresarial, ele foi fundador, vice-presidente e diretor da Baiana Veículos e Máquinas S/A (Baveima). Manteve sempre fazendas nos municípios de Santa Terezinha e Elísio Medrado e também atuou como diretor da Federação das Indústrias da Bahia.