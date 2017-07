“Prefeito ACM Neto foi vaiado devido à arrogância”, diz deputado Robinson Almeida

Em nota — encaminhada hoje (29/07/2017), ao Jornal Grande Bahia — o deputado federal Robinson Almeida (PT/BA) comentou sobre a ruidosa vaia emitida, neste sábado, por populares de Cruz das Almas, contra o prefeito de Salvador, ACM Neto, durante visita do político à sede do município.

Moradores de Cruz das Almas receberam o apoiador da usurpação democrática do mandato popular da presidente Dilma Rousseff (PT/RS) com gritos de “Golpista, Golpista, Golpista…”.

Sobre o episódio, Robison Almeida avalia que a situação representa bem a atuação de ACM Neto, que chega atrasado a um evento e não se desculpa pelo inconveniente. “Uma postura típica de arrogantes”, sentenciou.

Na sequência, Robinson Almeida lamentou que o prefeito ACM Neto abandone a gestão do Município de Salvador, na tentativa vã de impulsionar o nome como candidato à um cargo majoritário estadual.

O deputado concluiu a análise do episódio afirmando que a população comemorou o anuncio da visita dos ex-presidente Lula e Dilma Rousseff à Cruz das Almas, marcada para o dia 18 de agosto.

Confira o teor da nota ‘Neto foi vaiado devido à arrogância’

Neto abandonou o expediente na prefeitura de Salvador ontem, 28/7, e foi antecipar a campanha eleitoral de 2018 no interior do estado. Dormiu em Jacobina e chegou muito atrasado na Sessão Solene comemorativa dos 120 anos de Cruz das Almas, no recôncavo baiano.

Marcada para às 10 horas, a solenidade só começou às 11:30h. O público já estava cansado de esperar e cantava palavras de ordem pressionando pela abertura dos trabalhos do dia.

O prefeito não teve a humildade de pedir desculpas pelo seu atraso injustificado. Quando o nome de ACM Neto foi anunciado, ele foi vaiado e saudado com gritos de Fora Temer e golpista. O clima ficou tenso e Neto só falou após o prefeito da cidade, Orlandinho Pereira, pedir calma aos presentes. Visivelmente constrangido e irritado, Neto fez um breve discurso e recolheu-se à mesa com cara de poucos amigos.

A Sessão foi concluída com o discurso de Orlandinho, que foi aplaudido intensamente pela plateia ao anunciar o calçamento de 20 ruas e a cobertura do mercado com o apoio do governador Rui Costa. O povo foi ao delírio novamente quando o prefeito informou a visita de Lula a Cruz das Almas no próximo dia 18 de agosto.

Confira o áudio