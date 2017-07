Prefeita apresenta balanço de ações e anuncia obras que vão transformar Lauro de Freitas

Metrô ainda este ano, Via Metropolitana em fase avançada, Hospital Metropolitano em andamento, Policlínica e Bairro Novo são algumas das ações de impacto que vão transformar o cenário e a economia de Lauro de Freitas. O anúncio dos projetos, obras e intervenções foram feitos pela prefeita Moema Gramacho, nesta quinta-feira (26/07/2017), durante coletiva de imprensa realizada no Centro Panamericano de Judô. Utilizando recursos audiovisuais, Moema Gramacho pontuou as ações e desafios encontrados no início da gestão. “Apesar de termos encontrado a cidade em estado crítico, estamos trabalhando diuturnamente para colocar a casa em ordem”, assegurou.

Primeiro entrave foi a dificuldade para realizar os processos licitatórios, necessários à manutenção da infraestrutura, saneamento e recomposição asfáltica. Essa ação é uma das prioridades, mas para ser realizada a lei exige Certidões que o município não tinha. Em março deste ano, a Secretaria de Administração (Secad), conseguiu obter a certidão e destravar os processos. Mesmo sem poder licitar, a gestão reabriu 13 dos 15 postos de saúde fechados pela gestão passada.

“É difícil voltar a cidade em que lutei para trazer tantos recursos e ver que muitos foram desativados e abandonados, à exemplo da Casa de Parto, Centro Especializado de Odontologia (CEO), Parque do Saber, Clinica Bem Querer, Banco de Alimentos, mercado do Centro, piscina olímpica e cozinha comunitária”, relatou.

Mesmo com as dificuldades, a cidade se transformou em um canteiro de obras nesses seis meses. Em parceria com o governo do estado, Lauro de Freitas será a primeira cidade da Região Metropolitana a receber o sistema metroviário que deve ser entregue a população no final deste ano. A prefeita estima que mais uma estação seja implantada próximo ao shopping que está sendo erguido na Estrada do Coco. Moema explicou que no momento em que a Estação Aeroporto atingir picos de seis mil passageiros/hora, a cidade ganha a segunda estação do metrô.

Outra grande obra, o Hospital Metropolitano (HM), em Areia Branca será inaugurado no começo de 2018. A unidade vai contar com 265 leitos, sendo 30 de UTI e oito salas no centro cirúrgico e será o segundo maior hospital do estado. Após a instalação do HM, o Hospital Menandro de Faria, na Estrada do Coco, será transformado em maternidade. O HM será erguido às margens da Via Metropolitana, a estrada que ligará Lauro de Freitas a Camaçari, reduzindo o tempo de trajeto para 10 minutos. A via transformará a região em importante vetor de desenvolvimento.

A política de atração de novos investimentos já apresenta resultados. A região de Areia Branca vai receber o primeiro bairro planejado de Lauro de Freitas. Utilizando sistema de contrapartidas, no local serão erguidos postos de saúde, creches, escolas e quadras esportivas. Uma Usina de Reciclagem atenderá os catadores da Central de Podas que encerrará suas atividades em dezembro deste ano por determinação judicial. “Será um bairro autossustentável com áreas comerciais, residenciais e um empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Lá também implantaremos o Centro Administrativo de Lauro de Freitas”, destacou a prefeita.

Moema comemorou a reabertura do Hospital Jorge Novis. A unidade, que conta com o suporte de um laboratório e está equipado para realizar cirurgias de pequeno e médio porte, entra em funcionamento em grande estilo com o Mutirão de Cirurgias. Junto com o Pronto Atendimento do Centro que será aberto em breve, o Jorge Novis vai desafogar o sistema de Regulação que a partir deste semestre deve ser implantado em mais três bairros.

Retomando projetos

Recursos para projetos contratados em seus mandatos anteriores (2005 à 2008 / 2009 à 2012) e que ficaram engavetados de 2013 à 2016, estão sendo resgatados. Moema revelou que deixou preparado o Projeto Orla (PO) com verbas asseguradas no Desenbahia, porém a ideia não chegou a sair do papel. “Hoje o projeto para as barracas de Praia de Ipitanga, Vilas e Buraquinho é uma realidade. Apresentamos em audiência ao juiz Carlos D’ Avila, na presença de todos os comerciantes. Após o aval do magistrado o projeto será licitado”, garantiu.

Assim como o Projeto Orla, o Projeto Ipitanga (PI), também permaneceu parado por quatro anos. A proposta é acabar com as enchentes em Lauro de Freitas. Segundo Moema, os recursos do PAC II para o PI, da ordem de 188 milhões, foram captado pela prefeitura em 2012. A obra, que será executada pela Conder, fará intervenções de manejo das águas pluviais nos rios Joanes e Ipitanga. Serão criados bolsões que nos períodos de estiagem servirão de áreas de lazer. Em tempos de fortes chuvas com a possibilidade de enchentes, esses espaços serão interditados e servirão de reservatório para as águas.

Com recursos captados em 2010, está em andamento a implantação do sistema de esgotamento sanitário. As obras podem ser vistas em vários pontos da cidade e vão assegurar a ligação de mais de 80% dos imóveis a uma rede de esgoto. Ciclovias, passarelas na Estrada do Coco são outros projetos.

A prefeita anunciou ainda, a restruturação das Aldeias Infantis S.O.S, instituição que acolhe crianças e adolescentes.. No local serão criadas novas unidades para abrigar equipamentos sociais, entre eles a Casa dos Conselhos, que concentrará em um só lugar todos os Conselhos Municipais, a sede da 52ª CIPM, CAPS IA, CREAS, e a sede da Ronda Maria da Penha.