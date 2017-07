População comemora aniversário de Lauro de Freitas

As cores dos grupos culturais e a alegria dos mais de 3 mil estudantes tomaram conta das ruas do Centro de Lauro de Freitas neste sábado (29/07/2017), para celebrar os 55 anos de emancipação política da cidade. A avenida Mário Epingaus foi tomada pelo espetáculo que exaltou a identidade do município com referências a ancestralidade dos povos indígenas e negro através de encanações, músicas e danças. “O cortejo mostra a nossa riqueza cultural. Estou feliz porque mesmo com todas as agressões que o municipalismo vem sofrendo com este governo federal, conseguimos fazer uma festa de baixo custo e com a participação popular que é o mais importante”, destacou a prefeita Moema Gramacho.

As escolas municipais marcaram presença. Com faixas e cartazes, os estudantes do bairro de Portão lembraram a importância da preservação dos rios da cidade. Trouxeram o brilho do Bankoma e a ingenuidade faceira do samba de roda para abrilhantar a festa. Já as escolas do Centro marcaram sua passagem com a representação do cangaço, capoeira e maculelê. Itinga e Areia Branca mostraram toda a diversidade do nosso povo que reverência desde Santo Amaro de Ipitanga à Iemanjá. “Nós vemos aqui muitas nuances que compõem a história de nosso país, com encontro de raças e toda a diferença que define a nossa singularidade enquanto povo”, frisou o secretário da Educação, Paulo Gabriel.

Da sacada da janela, Dona Maria Angélica, 72 anos, disse que há muito tempo não via uma festa tão bonita assim na cidade. “A rua está cheia de pessoas que saíram de sua casa por amor a Lauro de Freitas. Aqui é nosso lar aonde eu criei meus seis filhos e crio meus quatro netos”, disse. Para João Vitor, 14 anos, a emoção é semelhante. “Eu nasci aqui e quero morar aqui enquanto eu viver. Lauro de Freitas é meu porto seguro”, contou.

Após a passagem das escolas, foi à vez dos 33 blocos culturais prestarem sua homenagem à terra amada cujo nome de origem era Santo Amaro de Ipitanga, lembrado em recitais e canções. O Bambolê Balanço arrancou suspiros com a arte circense das pernas-de-pau, enquanto a Cia de Teatro Amador encenou a vida dura dos negros escravos no século XIX e retratada no poema Navio Negreiro, de Castro Alves. “Os desfiles trazem toda a beleza para o evento. Os grupos fazem sua reverência a nossa cidade com sua arte”, destacou o secretário de Cultura, Manoel Carlos.

As fanfarras deram um show à parte, com suas balizas, verdadeiros bailarinos. Com figurinos impecáveis e ritmo marcado, a Fanfarra Juventude da Lagoa dos Patos cantou “parabéns” para Lauro de Freitas. Coreografias e arte cênica completaram o espetáculo com movimento e beleza. Tradicionalmente presente na festa de emancipação da cidade, os partidos políticos se fizeram presentes dando o tom democrático ao evento. Fechando o desfile, o Bloco Vassourinha, dos funcionários da SESP, entraram na avenida com humor e alegria.

Além de todo o secretariado e vereadores da cidade, prestigiaram a festa o deputado federal Nelson Pelegrino, e o estadual Joseildo Ramos, a secretária da SETRE, Olívia Santana, e o assessor especial do governador, Osni Cardoso.

A festa segue neste domingo com a apresentação de bandas locais a partir das 15h. A cantora de axé Music Margarete Menezes sobe ao palco por volta das 22h com um repertório especialmente preparado para a data. Na segunda (31), a programação será encerrada com missa solene na secular igreja matriz de Santo Amaro de Ipitanga, às 8h, seguida do parabéns para a cidade, na praça ao lado da igreja, com direito a bolo e velinhas.