Pesquisadores da UEFS assinam publicação na revista Nature

O artigo intitulado “Establishment and cryptic transmission of Zika virus in Brazil and the Americas” que trata dos resultados do Projeto Zibra, cujo objetivo é sequenciar mil genomas do Zika vírus no Brasil para fornecer informações epidemiológicas importantes sobre a propagação desta doença no país, figura como um dos textos da matéria de capa da Revista Nature.

Os pesquisadores Erenilde Marques de Cerqueira, professora Adjunta do Departamento de Saúde (DSAU) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a doutoranda Maricélia Maia de Lima, professora assistente (DSAU/Uefs) e o professor visitante Luiz Carlos Júnior Alcântara, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas da Uefs, são coautores do artigo.

O projeto é composto de um grupo internacional de cientistas que está viajando o Brasil através de um trailer equipado para a realização do sequenciamento genético do Zika vírus. A Revista Nature é um dos mais importantes periódicos de divulgação científica internacional.