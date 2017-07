“Pesquisa agora só se for para medir as maldades do presidente Michel Temer e do prefeito ACM Neto contra a Bahia”, denuncia deputado Alex Lima 

O deputado estadual Alex Lima (Podemos) comentou sobre o pleito para 2018 e disse não ter dúvidas sobre a reeleição do governador Rui Costa (PT). De acordo com o parlamentar, o bom desempenho do petista e o desgaste envolvendo os partidos de direita são fatores essenciais para definir os rumos da disputa. “De um lado temos o governador Rui Costa, que tem feito uma excelente gestão, e do outro temos um candidato aliado do presidente Michel Temer, organizador de ações contra o estado e a região nordeste. A população está atenta às notícias sobre a retirada dos direitos dos trabalhadores e saberá distinguir quem, realmente, trabalha pela Bahia”, disse o deputado.

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua do IBGE, divulgados no último domingo pela Folha de São Paulo, 2,3 milhões de brasileiros que tinham algum tipo de ocupação deixaram o mercado de trabalho entre o primeiro trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2017. Deste total, 69% – 1,5 milhão de trabalhadores – estão no Nordeste. Desta forma, de cada três brasileiros que deixaram de ter uma ocupação desde o recrudescimento da crise econômica, umera trabalhador rural nordestino.

Para Lima, a falta de ajuda do Governo Federal para a região nordeste, sobretudo a Bahia, é uma ação política que conta com o apoio do Democratas de ACM Neto, inclusive para barrar um empréstimo do Banco do Brasil para o Governo da Bahia. “O DEM e seus aliados têm demonstrado que colocam os interesses políticos acima das necessidades da Bahia. As manobras feitas por eles para impedir a liberação do empréstimo são provas de que existem políticos baianos, que atuam com o intuito de impedir o desenvolvimento do estado”, disse o deputado, ironizando as pesquisas de intenções de votos que apontaram o atual prefeito de Salvador como preferido para ocupar o Executivo. “O governador Rui Costa tem feito um excelente trabalho, tanto na capital, como no interior. Pesquisa agora, só se for pra medir as maldades de Temer e Neto contra a Bahia”, disparou.