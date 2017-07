Operação Intensificação chega na mais movimentada rodovia estadual da Bahia

A mais movimentada rodovia estadual, BA-099, popularmente conhecida como Linha Verde, teve nesse final de semana medidas preventivas reforçadas através das ações denominadas Paz nas Estradas, que fazem parte da Operação Intensificação. Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) espalharam as viaturas em pontos estratégicos e fizeram abordagens a veículos, checando documentação, realizando revistas, além da utilização do bafômetro e radar móvel.

Entre sexta e domingo, até o início da tarde, 1.605 motoristas foram flagrados pelo radar móvel dirigindo acima da velocidade permitida. Um homem foi conduzido para a Delegacia Territorial de Vilas de Abrantes, após ser pego no bafômetro. Outro condutor se recusou a assoprar, teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida e multa aplicada. Seis veículos foram retidos por irregularidades nos itens de segurança e problemas com a documentação.

“Escolhemos a Linha Verde pelo grande fluxo de veículos. Alguns criminosos utilizam esse percurso e estaremos sempre com a guarda alta”, destacou o comandante da 1ª Companhia (Simões Filho), capitão João Daniel.

Já o comandante do 2º Pelotão da 1ª Cia, tenente Rafael Nabuco, que coordenou as equipes no solo, orientava os motoristas para a não utilização de bebida alcoólica, trafegar com os farois acesos e redobrar a atenção durante o inverno, período mais chuvoso. “Agradecemos a colaboração da maior parte dos motoristas que elogiou a presença e as abordagens. As blitzes ampliam a sensação de segurança e inibem crimes”, finalizou.