Obras vão melhorar o tráfego na Artêmia Pires e áreas próximas, informa Prefeitura de Feira de Santana

Motoristas, ciclistas e pedestres poderão contar com maior fluidez do trânsito na avenida Artêmia Pires e na rua Fernando Pinto de Queiroz, região do bairro SIM, em futuro breve. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Feira de Santana está realizando ali obras que vão beneficiar aquela área.

A rua Fernando Pinto de Queiroz, que faz ligação entre as avenidas Artêmia Pires e Nóide Cerqueira, será duplicada e haverá instalação de um canteiro central com três metros de largura. Segundo José Pinheiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, há projeto de instalação de uma ciclovia neste canteiro. Por isso, foi arquitetado com o tamanho ideal para os postes e mais este espaço para ciclistas.

Por conta da grande quantidade de condomínios, número que continua crescendo, o trânsito na localidade enfrenta vários transtornos, principalmente nos horários de pico. Portanto, esta obra tem o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego naquela área. Com o mesmo intuito, a Secretaria está realizando estudos para realização de obras de melhorias também no Corredor dos Araçás e em mais duas artérias interligando a avenida Nóide Cerqueira.

No cruzamento entre a avenida Artêmia Pires e a rua Fernando Pinto de Queiroz será instalada uma sinaleira. Atualmente, a obra encontra-se em fase de drenagem, que tem previsão para conclusão até o próximo sábado (29/07/2017). Logo após, serão iniciadas as obras de pavimentação da rua que, dependendo das condições climáticas, deverá ser finalizada até meados de agosto.