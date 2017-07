Nordeste é o destino preferido dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses

Segundo um estudo realizado pelo Ministério do Turismo, 25% dos brasileiros pretendem sair de férias nos próximos seis meses e, deste total, 50,6% têm intenção de visitar o Nordeste. Para o Zarpo, agência de viagens online com foco em turismo de luxo, a região, que é um dos principais cartões postais do País, tem trazido ótimos resultados. Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 33 mil pessoas viajaram para a região utilizando a plataforma.

Cidades como Porto Seguro (BA), Porto de Galinhas (PE) e Ilhéus (BA) lideram o ranking da agência, que oferece aos seus viajantes mais de 378 opções de hotéis e resorts na região. Alexis Manach, co-CEO e cofundador do Zarpo, declara que, mesmo no inverno, o Nordeste do Brasil é um dos destinos mais escolhidos no site. “Somente em 2016, a região foi responsável por cerca de 60% do nosso faturamento total, que chegou a R$ 161 milhões”. Segundo dados da OTA, os viajantes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que mais escolhem os destinos do Nordeste para curtir com os amigos ou a família.

O nordeste está entre um dos principais destinos turísticos do Brasil tanto por suas paisagens paradisíacas e qualidade de hotéis e resorts localizados em pontos estratégicos de cada um dos Estados, como pela diversidade cultural da região e pelos seus ritmos, que vão do axé da Bahia ao reggae do Maranhão, passando pelo ritmos festeiros do forró, xaxado, frevo e xote, em Pernambuco e na Paraíba. Além disso, alguns estados foram protagonistas de grandes fatos históricos do País como a chegada das embarcações de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro (BA) e as cidades coloniais de São Luís (MA) e Olinda (PE), que são consideradas patrimônios culturais da humanidade.

Com tantas possibilidades, pode ser complicado escolher qual o melhor destino e, pensando nisso, a agência criou os Mordomos Zarpo, um serviço de consultoria online exclusivo, que pode dar as melhores dicas de hospedagem para quem quer aproveitar as melhores praias da região, a cultura local ou os dois juntos. O atendimento funciona 24h por dia, 7 dias da semana via telefone, chat e e-mail. “Os Mordomos funcionam como consultores de turismo, onde cada um deles é especializado em regiões e hotéis específicos, e também ajudam os clientes Zarpo a decidir o melhor local dentro das suas expectativas para garantir sempre a melhor experiência dos clientes”, finaliza Manach.