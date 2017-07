No ‘Dia Internacional da Agricultura Familiar’, secretário estadual Jerônimo Rodrigues destaca trabalho desenvolvido na Bahia

Nesta terça-feira (25/07/2017), é comemorado o ‘Dia Internacional da Agricultura Familiar’. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a data objetiva ampliar a conscientização e o entendimento dos desafios que os agricultores familiares enfrentam, além de contribuir com a identificação de formas eficientes de apoiá-los.

Neste aspecto, o secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), Jerônimo Rodrigues, gravou depoimento em vídeo em que destaca o trabalho do agricultor familiar na produção dos alimentos, preservação do meio ambiente e manutenção dos valores culturais do povo nordestino.

Na sequência, Jerônimo Rodrigues citou que a criação da SDR foi uma iniciativa do governador Rui Costa (PT), com a finalidade de fortalecer e ampliar a agricultura familiar no estado, além de atuar no apoio aos povos tradicionais, a exemplo de índios e quilombolas.

Confira vídeo