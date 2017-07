Nadadora baiana ganha ouro na maratona aquática em Budapeste

A atleta baiana Ana Marcela, de 25 anos, conquistou hoje (21/07/2017), em Budapeste, capital da Hungria, o primeiro lugar na maratona aquática no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, a mais longa prova de natação do campeonato. Em segundo lugar chegou a holandesa Sharon van Rouwendaal e em terceiro, a italiana Arianna Bridi.

Ana Marcela nadou por mais de cinco horas os 25 quilômetros (km) da prova, no Lago Balton. Ainda no mundial de Budapeste, a campeã subiu ao pódio duas vezes ao receber a medalha de bronze nas provas de 5 km e 10 km. A atleta se preparou durante as últimas oito semanas, ao lado do técnico Fernando Possenti.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a atleta adotou durante a prova uma estratégia perfeita de poupar energia em todo o percurso. Com a economia de energia, Ana Marcela teve gás suficiente para alcançar o primeiro lugar, após ultrapassar todas as adversárias a poucos metros da chegada.

Nascida em Salvador, Ana Marcela Cunha é filha de atletas – pai nadador e mãe ginasta. Com o título conquistado hoje, ela se torna tricampeã mundial da maratona aquática de 25 km. O primeiro ouro na modalidade foi conquistado em 2011, em Xangai, na China, aos 20 anos. Em 2015, conquistou o bicampeonato na maratona aquática de 25 km, em Kazan, na Rússia. Somadas todas as conquistas da atleta baiana, são 10 medalhas em campeonatos, incluindo as conquistadas em Budapeste e o Mundial específico de Maratonas Aquáticas, em 2010.

Disputam o Mundial de Budapeste 2017 mais de 2 mil atletas de 400 países, nas modalidades natação, polo aquático, maratonas aquáticas (águas abertas), saltos ornamentais, nado sincronizado e high diving (salto de plataforma alta). A delegação brasileira levou 60 atletas.

*Com informação da Agência Brasil.