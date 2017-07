Nação Zumbi apresenta show em Salvador

A banda escolhida por Ney Matogrosso para uma apresentação inédita no Rock in Rio, no dia 22 de setembro com o repertório que inclui canções do Secos e Molhados, também é a atração que irá tocar no mesmo palco do O Rappa no próximo dia 02 de setembro, no Wet’n Wild, a partir das 22h. Aclamada pelos amantes do movimento manguebeat, a Nação Zumbi apresenta músicas já conhecidas e aclamadas pelo público.

Em turnê desde 2014, quando lançou o disco de inéditas “Nação Zumbi”, fruto do décimo trabalho da banda após sete anos do último álbum, os mangueboys vão se misturar a energia explosiva do Rappa em mais um encontro duas grandes bandas do cenário nacional.

Criada no início dos anos 1990, a Nação Zumbi (ainda sob a alcunha de ‘Chico Science & Nação Zumbi’), lançou seu primeiro álbum “Da Lama ao Caos”, em 1994. O trabalho tornou-se um dos marcos do manguebeat, movimento que, junto com outras bandas da região, ajudou a deslocar o eixo da música nacional para além do Rio-São Paulo introduzindo elementos locais ao pop e considerado o mais importante desde a Tropicália.

O segundo disco “Afrociberdelia” marcou o encontro entre as músicas brasileira e africana, o rock, o rap e as revoluções digitais que deram nova cara ao mundo nos anos 1990. O álbum reúne alguns dos grandes sucessos da Nação Zumbi, presentes no setlist da banda até hoje, como “Macô”, “Manguetown” e “Maracatu Atômico”.

A banda formada por Jorge Du Peixe (voz), Lúcio Maia (guitarra), Pupillo (bateria), Dengue (baixo) e Toca Ogan (percussão) conta com o reforço das alfaias de Da Lua e Tom Rocha está em turnê desde 2014, quando lançou o décimo trabalho de sua carreira, o “Nação Zumbi” (slap/Natura Musical), após o jejum de sete anos. No momento, a banda está finalizando um projeto com o primeiro disco de versões, “Radiola NZ #vol.1”, enquanto prepara novo CD de inéditas para 2018.

​Agenda

Data: 2 de setembro de 2017

Local: Wet n’Wild – Endereço: Av. Luís Viana, 280 – Cajazeiras, Salvador