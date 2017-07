Mutirão de Cirurgias inicia atendimento na região de Candeias

Moradores de seis municípios da região de Candeias começam a ser atendidos pelo Mutirão de Cirurgias a partir de terça-feira (25/07/2017). A iniciativa do Governo da Bahia, viabilizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), tem como objetivo auxiliar na redução da fila de espera, atendendo aos pacientes com agilidade e segurança.

As consultas pré-operatórias serão realizadas em unidades móveis estacionadas na Praça Dr. Gualberto Dantas Fontes, no centro de Candeias, a partir das 7h, até sexta-feira (28). A equipe tem capacidade de atender 200 pacientes por dia. Nesta etapa, além de Candeias, serão contemplados os municípios de Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Madre de Deus e Saubara.

São disponibilizadas cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia total e vesícula. Para ser atendido, o paciente deve comparecer ao local das consultas com carteira de identidade (RG), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Os pacientes que farão cirurgia de vesícula precisam estar em jejum para a realização do exame de ultrassonografia (USG). Quem for passar pela histerectomia deve levar resultados de exame preventivo. Além disso, é necessário apresentar resultados de exames laboratoriais e outros que tiverem.

Os procedimentos cirúrgicos serão feitos a partir do dia 5 de agosto, no Hospital Ouro Negro, no bairro Santa Terezinha, também em Candeias. O paciente já deve ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria de Saúde do município de residência.

Caso não tenha realizado o cadastro prévio, mas tenha exames laboratoriais que comprovem a necessidade de uma das cirurgias oferecidas, o paciente pode se dirigir ao local das consultas pré-operatórias, munido dos documentos exigidos.