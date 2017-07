Meia passagem aos domingos será garantida com cartão via Feira, informa Prefeitura de Feira de Santana

A partir do dia 13 de agosto de 2017, o usuário do transporte coletivo de Feira de Santana que optar por pagar a passagem aos domingos em dinheiro, vai pagar pelo valor integral da tarifa. O valor da meia passagem, que é garantido desde maio de 2013, poderá ser obtido apenas através do uso do cartão Via Feira, o qual pode ser emitido de forma totalmente gratuita na sede da Via Feira. Assim como nos outros dias da semana, o uso do cartão aos domingos vai proporcionar ao usuário mais agilidade no embarque, comodidade e principalmente segurança.

O uso do cartão dá direito também à integração (o passageiro tem até uma hora para integrar com outa linha sem passar pelo terminal), permitindo que o passageiro chegue ao seu destino mais rápido e com menor custo. Tudo isso com mais segurança para todos, passageiros e colaboradores.

Mais de 100 mil passageiros cadastrados que utilizam o cartão Via Feira, já usufruem das vantagens diariamente. O sistema de transporte coletivo de Feira de Santana é composto atualmente de 217 carros, oferecendo 101 linhas atingindo toda área urbana e rural. Diariamente são percorridos 51 mil quilômetros permitindo de forma democrática e social a mobilidade de toda a população.

Grande parte das cidades brasileiras fazem gestão do transporte coletivo por meio de sistemas bilhetagem eletrônica. Em consonância com este pensamento, a Via Feira busca através de investimentos e da tecnologia, estar cada dia mais em conectada com as necessidades da população, para proporcionar o melhor serviço para aos seus usuários.