Mata de São João – Praia do Forte: Trio Imbassaê na Serenata do Tamar

O sábado 1 de julho de 2017, da Serenata do Tamar será ao som do forró. Com formação autêntica pé-de-serra, utilizando instrumentos tradicionais, acordeom, zabumba e triângulo se apresenta, a partir das 20 horas, o Trio Imbassaê. Tocando uma fusão do forró universitário do Sudeste com a originalidade da música nordestina de raiz, o trio apresenta repertório variado com xote, forró universitário, baião, arrastapé, forreggae, sertanejo e misturas inspiradas em outros ritmos.

Atuando no Litoral Norte baiano desde 2007, o grupo é formado pelo zabumbeiro e back vocal, Deco Silva, o sanfoneiro e tecladista, Leandro Fiori e triângulo, efeitos e back vocal de Léo Nunes. Além da música, o Projeto Tamar proporciona uma noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e música de qualidade. Evento gratuito​.​

Serenata do Tamar

Todos os sábados, a partir das 20h, o Projeto Tamar Praia do Forte- Bahia proporciona uma noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e música de qualidade. A cada semana, uma atração musical se apresenta em tom aconchegante e intimista, em um ambiente ideal para estar com a família e amigos. Música, ciência e gastronomia para a conservação das tartarugas marinhas.

Projeto Tamar

O Projeto TAMAR começou nos anos 80 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, hoje o projeto é a soma de esforços entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Agenda

Data e horário: 01 de julho de 2017, às 20h00.

Local: Projeto Tamar Praia do Forte, Mata de São João, Bahia, Brasil.