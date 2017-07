Mata de São João: Jorge Vercillo apresenta show na Praia do Forte

Neste sábado dia (29/07/2017), a partir das 20 horas, a Serenata no TAMAR terá Jorge Vercillo. O artista vai cantar pela primeira vez para a conservação das tartarugas marinhas. A abertura fica por conta de Mara Angels, intérprete de clássicos da MPB que já faz parte da família.

A noite será de celebração pelos resultados positivos alcançados na temporada de reprodução das tartarugas, com informações que serão divulgadas no palco sobre as espécies que há 35 anos são protegidas pelo TAMAR com o patrocínio da Petrobras. “Trazer o Jorge para o nosso lado é um privilégio, cantor e compositor importante, que inclui um oceano de paixão nas letras das canções com a sabedoria de quem sente o mar batendo o tempo todo no coração”, conta Guy Marcovaldi, coordenador nacional do TAMAR. Com o objetivo de levar a mensagem da conservação para mais longe, mais de 120 bandas e artistas já se apresentaram no TAMAR e sempre acabam voltando, como Milton Nascimento, Lenine, Stanley Jordan, Dudu Lima Trio, dentre outros tantos que já tocaram e cantaram pelas praias do Brasil.

Jorge Vercillo

É impossível escrever a história da música brasileira a partir dos anos 90 sem tocar muitas vezes no nome de Jorge Luiz Sant´anna Vercillo, ou simplesmente Jorge Vercillo, que é como este músico carioca é conhecido por milhões de brasileiros. Passeando por todos os ritmos, estilos e sonoridades, Vercillo esbanja carisma e conhecimento musical, proporcionando momentos inesquecíveis para quem gosta de música de qualidade. Saiba mais sobre Vercillo -www.jorgevercillo.com.br “Ela une o mar com o meu olhar, ela só precisa existir pra me completar” (Ela Une Todas as Coisas).

Serenata no TAMAR

Todos os sábados, a partir das 20h, o Projeto TAMAR Praia do Forte-BA proporciona uma noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e da música. A cada semana, uma apresentação acontece em tom aconchegante e intimista, em um ambiente ideal para estar com a família e amigos. Música, ciência e gastronomia para a conservação das tartarugas marinhas.

O TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, hoje o Projeto é a soma de esforços entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Visite www.tamar.org.br

Agenda

Data: 29/07/2017, a partir das 20h00

Local: Projeto TAMAR Praia do Forte, Mata de São João, Bahia