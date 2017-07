Mais cinco municípios são contemplados com emendas do deputado Ronaldo Carletto

Na última terça-feira (18/07/2017), o deputado federal Ronaldo Carletto (PP), durante reunião realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em Salvador, entregou tratores com seus implementos (carreta agrícola, arado, grade, compressor e guincho), oriundos de suas emendas parlamentares, para os municípios de Maraú, Potiraguá, Floresta Azul, Presidente Jânio Quadros e Arataca.

Feliz com a possibilidade de promover a geração de emprego e renda para esses municípios, Carletto afirmou que seu trabalho é voltado para ajudar os baianos. “É uma alegria muito grande poder entregar máquinas para os agricultores dessas regiões. Vamos poder ajudar muito a produção do pequeno agricultor e contribuir com a geração de emprego e renda. Já entregamos tratores em outras cidades também. Todos os municípios que represento têm emendas. Seja na área de saúde, educação, esporte, lazer, agricultura, aguada, enfim, trabalhamos em prol de toda a infraestrutura dos municípios”, ressaltou.

A prefeita de Maraú, Gracinha Viana, salientou a importância da entrega do trator para o município. “Essa máquina é muito importante, pois Maraú é um município 60% agrícola. Esse trator vai ajudar muito o pequeno produtor na agricultura familiar e isso veio em um momento muito oportuno, já que estamos atravessando essa crise. O deputado Ronaldo Carletto tem sido um pai para Maraú”, destacou.

Jorge Cheles, prefeito de Potiraguá, enfatizou que o trator irá ajudar muito o município. “Nossa região sofre com a seca e precisa muito desse implemento que irá favorecer várias famílias carentes e associações. Só temos a agradecer ao deputado Ronaldo Carletto por esse grande presente”, destacou. A prefeita de Arataca, Katiana Pinto, também fez questão de agradecer a Ronaldo Carletto. “Nossa comunidade está muito feliz com esse presente do deputado. Arataca é um município agrícola e isso vai ajudar muito nossos pequenos agricultores”, afirmou.

Para a prefeita de Floresta Azul, Gicélia Santana, o trator irá atender as necessidades das associações do município. “A máquina é fundamental para Floresta Azul. Ronaldo Carletto é um deputado muito atuante em nosso município. Ele já levou oito poços artesianos para a região, diversas emendas e está mostrando o compromisso que ele tem com nossa cidade”, detalhou. O prefeito de Presidente Jânio Quadros, Léo Gambá, também fez questão de falar sobre o trator entregue ao município graças à emenda de Carletto. “Vamos colocar esse trator a serviço da Secretaria de Agricultura, uma vez que 70% da população do nosso município reside na zona rural, o que vai ajudar na produção e melhorar o sistema de trabalho”, salientou.

No mesmo dia, o deputado Ronaldo Carletto formalizou um convênio, com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), para limpeza de aguadas no município de Castro Alves, entre o superintendente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Téo Dantas, e representantes da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Cágados de Petim. O parlamentar ainda destinou, também através de convênio, barracas para o município de Potiraguá para atender os pequenos e médios produtores.