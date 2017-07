Lideranças do PSB da Bahia afirmam que partido não está cindido e rechaçam ingresso de membros do Democratas

Em entrevista coletiva ocorrida nesta terça-feira (25/07/2017), a senadora Lídice da Mata e o deputado federal Bebeto Galvão ressaltaram que as especulações por parte da imprensa não refletem as posições que o PSB tem na Bahia.

“Não sabemos de onde essas especulações surgiram, pois internamente isso não existe. O PSB tem várias posições políticas, provavelmente umas três ou quatro, e eu e Bebeto estamos no meio. Nós estamos do mesmo lado e pensamos do mesmo jeito sobre o destino do partido. Estamos juntos trabalhando para organizar fortemente o PSB”, destaca a senadora.

A questão sobre a fusão do PSB com o DEM e a ida do vereador Léo Prates para o partido socialista foi descartada pela senadora Lídice da Mata. “Nem Leo Prates disse que queria vir para o PSB e nem o PSB convidou ele. É claro, que se existisse esse desejo, nós iríamos discutir, assim como qualquer outro partido faria. Mas haveria uma significativa movimentação para um determinado lado e com certeza seria ele. Fusão, nem pensar”, enfatizou Lídice.

Outro ponto abordado foi o enfraquecimento do PSB nacionalmente com a saída de alguns deputados.

“Essa é uma questão que precisa ser medida. Esse movimento tem sido feito por sete deputados, que não se submeteram as resoluções políticas do partido em relação à votação da Reforma Trabalhista, e que agora estão sofrendo sanções partidárias. O problema não está com o PSB, estamos tranquilos. Ao sair sete deputados, temos um movimento inverso, com mais de 15 parlamentares que manifestaram interesse em ingressar no partido. Isso faz parte da dinâmica democrática e da luta política nacional”, ressalta Bebeto Galvão.

A permanência de Lídice na chapa majoritária nas Eleições 2018 também foi assunto da coletiva conjunta. “Estamos trabalhando pela manutenção. Lídice é destaque no Senado Federal, reconhecida em todo o estado por sua ética e coerência. Se alguém quiser propor a saída de Lídice, vai ter que enfrentar a Bahia. Nossa posição é de manter a senadora na chapa”, esclarece Bebeto.